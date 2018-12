Tschaikowski als Mozartverehrer

Mannheim.Er liebt die ganze Musik. Er ist gegen eine Spezialisierung im Repertoire. Und er will lebendig bleiben beim Musikmachen, sich immer frisch und mit großer Neugier dem Neuen widmen. Ein neues Stück einstudieren sei, wie ein neues Buch zu lesen, sagte er bei einem Telefoninterview mit dieser Zeitung.

Nun kommt Antonello Manacorda nach Mannheim und dirigiert im 3. Akademiekonzert das Nationaltheaterorchester mit einem Programm, das zumindest gerade mit ihm besondere Neugier entwickelt: Felix Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre zu „Das Märchen von der schönen Melusine“ op. 32 eröffnet das Konzert am 17. und 18. Dezember im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens – ein Werk, das nach Ansicht vieler Richard Wagner beim Schreiben seines Vorspiels zum „Rheingold“ aus dem „Ring des Nibelungen“ beeinflusst haben soll.

Danach folgt gleich ein großes Standardwerk aus der deutschen Romantik. Und für Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll op. 54 hat sich Manacorda den jungen israelischen Pianisten Shai Wosner als Solisten ausgesucht. Manacorda: „Und dann wollte ich unbedingt wieder mit dem Pianisten Shai Wosner arbeiten, den ich toll finde. Ich dachte: Ich muss mit diesem Mann Schumann machen.“

Liebhaber der Einfachheit

Wosner selbst ist einer, der es liebt, Musik „im wahrsten Sinn des Wortes ,anzufassen’“, sagt er selbst. Wie Manacorda kennt auch er von der Romantik bis hin zur Neuen Musik keinerlei Berührungsängste. Die Musikalische Akademie des Nationaltheaters, die ja Veranstalter der Akademiekonzerte ist, zitiert Wosner mit dem Satz: „Das Wichtigste beim Musikmachen ist das Zuhören.“

Wie die beiden, also Manacorda und Wosner, gemeinsam Schumanns dichten, ja fast schon überbordenden Tonsatz umsetzen werden, wird die große Frage sein. Manacorda ist einer, der für schlanke und transparente Interpretationen früher romantischer Werke steht. Seine Aufnahmezyklen mit Schubert und Mendelssohn und der Kammerakademie Potsdam haben das unter Beweis gestellt.

Denn der 48-Jährige ist nach eigenen Angaben „ein Musiker, der nicht viel Rhetorik braucht. Manacorda: „Ich mag nicht Sachen extra unterstreichen oder mit Großbuchstaben schreiben. Die Musik spricht von selbst. Sie hat einen eigenen Fluss und eigenes Leben. Ohne dass wir etwas überstülpen“, sagte er im Interview, und: „Ein Beispiel: Sie können Shakespeares „To be, or not to be“ (Sein oder Nichtsein, d. Red) in eineinhalb Minuten sagen oder eben in wenigen Sekunden.“ Ihn interessiere die Einfachheit, sagt er, die Musik selbst sprechen zu lassen. Das wirke auf viele leicht und durchsichtig. Manacorda findet das nicht immer genauso, und besonders sein Satz, Tschaikowski werde „oft viel zu schwer gespielt“, weckt Interesse. Und sein Hinweis, dass der große Russe auch ein großer Mozartverehrer gewesen sei, lässt auf neue Hörerlebnisse auch beim letzten Programmpunkt des Konzertes nach der Pause schließen, wenn Tschaikowskis Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64 auf dem Plan steht.

Für Manacorda ist dies ein Stück weit ein Gegenstück zu Mendelssohn und Schumann. „Ich bin ein sehr melancholischer Typ“, sagte er, „aber am Ende wollten wir etwas Fröhliches und Positives haben, da schien uns die Fünfte von Tschaikowski das Richtige zu sein.“ Obwohl: Fröhlich sei sie nicht direkt, korrigiert er sich auf Nachfrage, aber „sehr leidenschaftlich“, die Leute würden „erfüllt“ aus dem Konzert hinausgehen, sagte er – auch im Hinblick, dass das Programm am 17. und 18. Dezember ein bisschen auf Weihnachten einstimmen soll.

Er sei sehr gern derjenige, der die Menschen im Zeitalter der virtuellen Welten „wieder zurückholt in den Moment“ der realen Welt, die seiner Ansicht nach – auch in Form von Livekonzerten – immer wichtiger sein wird.

