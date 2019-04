Türkische Werke zu Gast am Neckar

Heidelberg.Eine Zeitung, die mehrfach von der Regierung geschlossen wird, eine Gelehrte, die ihre Heimat hinter sich lässt, fünf Türken, die in ihrem Land bleiben – damit befassen sich „Mechul Pasa – die Geschichte einer verbotenen Zeitung“, „Light Theory“ und „I love you Turkey“, drei der fünf türkischen Gastspiele des Heidelberger Stückemarkts. Das Theaterfestival startet morgen und geht bis zum 5. Mai. Die türkischen Gastspiele werden am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, aufgeführt.

Auch zahlreiche deutsche Stücke füllen die Bühnen: Den Auftakt macht die erste Aufführung von „Drift“ von Ulrike Syha am Freitag, 26. April. Der Nordsee-Krimi erhielt vergangenes Jahr den Autorenpreis.

Heldenstück nominiert

„Every Heart is built around a Memory“, das erstmals gezeigt wird, ist für den Jugendstückepreis nominiert. Das Werk von Markolf Naujoks handelt von Marie, die nur noch online, nicht mehr offline existiert. Die Uraufführung „Iason“ von Kristo Sagor, die sich mit Helden auseinandersetzt, und „Nathan“, ein Projekt von Oliver Frljic nach Gotthold Ephraim Lessing, sind ebenfalls im Rennen um den Jugendpreis.

Mit Anspielungen auf den Film noir befasst sich „Der Zorn der Wähler“, das den scheinbar unaufhörlichen Fortschrittsdruck der Gesellschaft in den Fokus rückt. Das Stück von Alexander Eisenach ist für den Nachspielpreis nominiert. Damit werden Inszenierungen ausgezeichnet, die bereits uraufgeführt wurden. Ebenfalls für diese Auszeichnung nominiert ist das Stück „Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt“ von Miroslava Svolikova, das die Leistungsgesellschaft behandelt. „Paradies spielen“ stellt eine ICE-Fahrt dar, die sich mit Klimakrise, Kapitalismus und Globalisierung befasst. Das Stück von Thomas Köck ist auch für den Nachspielpreis nominiert. Für den deutschsprachigen Autorenwettbewerb stellen sechs Schriftsteller am Samstag, 27. April, und Sonntag, 28. April, ihre Stücke in Lesungen vor. Nominiert sind unter anderem Daniel Ratthei mit „Werther in Love“ und Nadja Wieder mit „Honig“. Beim internationalen Autorenwettbewerb werden am Samstag, 4. Mai, von 13.30 bis 16 Uhr im Alten Saal „Das Feuer in mir“ von Halil Babür, „Gefüllte Weinblätter mit Ruß“ von Fatma Onat und „Der Gast“ von Omer Kacar präsentiert.

Kolektif Istanbul spielt am Freitag, 3. Mai, um 22.45 Uhr im Alten Saal. Am Sonntag, 5. Mai ist um 12.30 Uhr im Sprechzimmer Theaterlunch, ein Gespräch über das Theater in der Türkei. ham

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019