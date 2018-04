Türkischer Durchstarter

Anzeige

Mannheim.Pop aus der Türkei gibt es am Montag, 30. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache zu hören. Der Sänger Buray war 2004 Frontmann der United Boyband und mit ihr Finalist der türkischen Vorauswahl zum Eurovision Song Contest. Auch mit der R&B-Band Sensitive Vibrations feierte er Erfolge. Seit 2015 ist Buray alleine unterwegs und schart eine immer größer werdende Fangemeinde um sich. Mit seinem Album „1 Sise Ask“ räumte er insgesamt 21 Preise ab und verankerte sich fest in den türkischen Charts. Nun kommt er erstmals auf Tournee nach Deutschland. sdo

Info: Montag, 30. April, 20 Uhr, Alte Feuerwache, Mannheim; Karten zu 27 Euro plus Gebühren unter altefeuerwache.com