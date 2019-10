Türkischer Superstar Tarkan heiß begehrt

Mannheim.Wenn Tarkan in der Türkei ein Konzert ankündigt, sind die Auftritte in der Regel binnen Minuten ausverkauft. Auch wenn er nach Deutschland kommt, ist die Nachfrage nach Tickets groß. Für sein Konzert am Samstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena gibt es aber noch Restkarten.

Es ist eines von nur zwei Konzerten, die Tarkan in Deutschland gibt. Er ist übrigens gar nicht weit von Mannheim entfernt im rheinland-pfälzischen Alzey aufgewachsen – der Mannheimer Auftritt ist also quasi ein Heimspiel für den Sänger.

2017 hat er sein jüngstes Album „10“ veröffentlicht, das zwar in Deutschland weniger Beachtung fand als sein englischsprachiger Vorgänger „Come Closer“ von 2006, von seinen Fans aber dennoch sehnlichst erwartet wurde. Den Durchbruch schaffte er 1999 mit „Simarik“. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019