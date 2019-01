Turbulenter Jahresstart

Weinheim.Das Café Central gönnt sich und seinen Besuchern direkt in der ersten Januarwoche keine Pause und hat gleich vier Veranstaltungen am Start. Am Donnerstag, 3. Januar, 21 Uhr, ist New Noiserock angesagt mit Heim, Euternase und Kreisel. 12 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse.

Einen Tag später (Freitag, 4. Januar, ab 20 Uhr) gibt es Death Metal auf die Ohren: Schirenc Plays Pungent Stench sind Headliner, außerdem sollen Carnation, Theotoxin und Indorath zu hören sein. Wer bei dem Vierfach-Konzert dabei sein will, bekommt Tickets unter cafecentral.de zu 18,60 Euro plus Gebühren.

Ihr 25. Jubiläum feiern die Kurpfälzer Mundart-Hardrocker von Dawedda mit einer Liveaufnahme am Samstag, 5. Januar, 21 Uhr, im Café Central, und am Sonntag, 6. Januar, 19 Uhr, ist zum ruhigeren Abschluss der Woche Poetry Slam angekündigt. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse jeweils 12 Euro. sdo

