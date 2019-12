TV-Talente auf der Bühne

Die Finalisten der Castingshow „The Voice of Germany“ kommen in die SAP Arena nach Mannheim: Am Montag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, sind Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso, ihre Kollegen Fidi Steinbeck, Freschta Akbarzada, Erwin Kintop und Lucas Rieger sowie Wildcard-Gewinnerin Mariel Kirschall zu hören. Begleitet werden sie von der TVOG-Tour-Band. Auf dem Programm stehen eigene Titel sowie die Songs aus der TV-Sendung, die sie einzeln, in Duetten und als Gruppe präsentieren.

Mannheim.Mitunter lassen sich auch einige der Coaches bei den Live-Konzerten sehen – in diesem Jahr waren das Popakademikerin Alice Merton, Rapper Sido, Ex-Reamonn-Frontmann Rea Garvey, Deutschpop-Star Mark Forster und Popsänger Nico Santos. Ob die Promis auftauchen, soll aber eine Überraschung bleiben und wird nicht garantiert. Karten gibt’s für 42,90 bis 64,90 Euro (jeweils plus Gebühren) unter Telefon 01806/57 00 70.

Bis Freitag, 14 Uhr

Dreimal zwei Tickets für das „The Voice of Germany“-Konzert in der SAP Arena verlost das „Morgen Magazin“ in dieser Ausgabe. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, rufen Sie bis Freitag, 6. Dezember, 14 Uhr, unter der Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz), nennen Sie das Stichwort „The Voice“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer. sdo