Überflieger der Comedy-Szene im Schatzkistl

Mannheim.Er gilt als der Shooting Star der deutschen Comedy- und Kabarettszene. Özcan Cosar aus Stuttgart, in beiden Genres bewandert, ist aktueller Preisträger des Deutschen Comedypreises als bester Newcomer. Aber er ist auch als Theaterschauspieler, Bühnen- und TV-Moderator aktiv, und er ist außerdem ein exzellenter Breakdancer. Ein vielversprechendes Multitalent.

Am Dienstag, 7. Januar 2020, um 20 Uhr ist Cosar im Mannheimer Schatzkistl zu Gast. Dort zeigt er sein neues, viertes Soloprogramm „Cosar Nostra“, in dem er sich auf die Suche nach der Formel des Lachens begibt. Lachen kennt ja bekanntlich keine Grenzen – nur Diktatoren haben keinen Sinn für Humor. Und so bringt Cosar seinen ganzen interkulturellen Erfahrungsschatz auf die Bühne. Kenner der Comedyszene orakeln schon, auf Cosars aktueller Tour böte sich wohl die letzte Gelegenheit, ihn in intimem Rahm zu erleben. Klar ist, er hat das Zeug zum Arena-Star. gespi

