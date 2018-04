„Ulle“ präsentiert sein zweites Album

Anzeige

Schwetzingen.Stephan Ullmann will’s wieder wissen: Wie kommt sein neues Album beim Publikum an? Deshalb stellt der Mannheimer Musiker sein zweites Werk am morgigen Freitag, 20. April, 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen vor.

Dort „testete“ der Sänger, Gitarrist, Produzent und TV-Coach („Dein Song“) auch schon seine erste Scheibe „Alles anders“ im Oktober 2016. Es war für ihn eine besondere Doppelpremiere – erstes Album und nur deutschsprachige Titel. Welche Lichter der Stadt ihm bei seinem zweiten Album leuchten werden, bleibt spannungsvoll abzuwarten. Was er jedoch verrät: „Wie auch beim letzten Mal bearbeite ich autobiografische Stationen meines Lebens. Das sind Texte, die meistens in ein paar Minuten entstehen und sehr schnell auch ein musikalisches Kleid bekommen.“ Wie auch beim ersten Album hat der Mannheimer Texter Erdmann Lange wieder „großartige Texte“ (Zitat Ullmann) beigesteuert. „Die neuen Songs sind insgesamt rockiger und ganz aus einem Guss. Das ist das Ergebnis der vielen Live-Gigs im letzten Jahr mit meiner fantastischen Band. Zurück zu den Wurzeln, sozusagen.“

Davon kann sich das Publikum am morgigen Freitag in der Alten Wollfabrik ein Bild machen. kaba