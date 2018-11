Umgekehrte Vorzeichen

Mannheim.Ältere Mitbürger erinnern sich vielleicht noch daran, dass im Juni 2007 ein paar Kulturkritiker des „Mannheimer Morgen“ die Tollkühnheit besaßen, die Musikfreunde der Region gegen Eintritt (!) zu einem Kritikerkonzert zu bitten, nachdem sie ein paar Kollegen (Rhein-Neckar-Zeitung (RNZ), Rheinpfalz, SWR zum Mitmachen erpresst hatten. Jetzt kommt es zu einer Neuauflage. Das Kritikerkonzert geht am Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr im Stamitz-saal des Rosengartens über die Bühne. Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, Restkarten eventuell an der Abendkasse. Sie kosten 25 Euro (im Vorverkauf 28 Euro).

Der Ansturm vor elf Jahren war gewaltig; ein paar Dutzend Besucher fanden keinen Einlass. Natürlich kamen die Zuhörer nicht, weil sie musikalische Sensationen erwarteten – nein, sie wollten möglichst viele handfeste Blamagen erleben. Und sie wurden, von wenigen Lichtblicken abgesehen, nicht enttäuscht.

Fünf Wiederholungstäter

Nun gelang es einer Dame der Mannheimer Gesellschaft, den damaligen Rädelsführer – das war Stefan Dettlinger, Kulturchef des „Mannheimer Morgen“ (MM) – wieder zu motivieren. Er begann sofort, vokale und instrumentale Exhibitionisten um sich zu scharen. Es sind sogar noch fünf Wiederholungstäter von 2007 dabei, denen die eine Blamage offenbar nicht genügt hatte.

Zudem handelt es sich um ein Benefizkonzert zugunsten eines Kompositionsauftrags. Näheres gab es dazu bereits von Stefan Dettlinger in einem Interview. Das Programm wird nicht vorab veröffentlicht, nur so viel sei gesagt: Es wird viel Klavier gespielt, vierhändig von Dvorák und solistisch von Bach bis Gershwin.

Zudem wird rezitiert und sogar gerappt. Ein mysteriöser Golfschläger kommt ebenfalls vor und eine Boygroup von über 70-Jährigen spielt ein Klaviertrio. Auch Gesang steht auf dem Programm: Lyrisches von Fauré, freche Chansons von Kreisler; einer wagt sich gar an eine Heldenbariton-Arie aus Giuseppe Verdis „Troubadour“. Opernintendant Albrecht Puhlmann darf danach die Kritik für den „Mannheimer Morgen“ schreiben, Es bleibt abzuwarten, ob er die Gelegenheit nutzt, sich ein klein wenig für negative Kritiken zu rächen.

