Umzug zur Festwiese

Ladenburg.Winter adé heißt es auch in Ladenburg, wo sich der traditionelle Sommertagszug der Stadt am Sonntag, 11. März, um 14 Uhr in Bewegung setzt. Die Aufstellung erfolgt bereits ab 13.30 Uhr in der Heidelberger-, Realschul- und Lustgartenstraße. Die geplante Wegstrecke: Heidelberger Straße – Kirchenstraße – Marktplatz – Hauptstraße – Weinheimer Straße – Neue Anlage – Zehntstraße – Rheingaustraße bis Altes Rathaus – Hauptstraße – Benzplatz – Neckarstraße – Festwiese. Auf der Festwiese findet auch zum Abschluss die symbolische Verbrennung des Winters statt.

Wegen des Sommertagszuges besteht am Sonntag von 10 bis 16 Uhr in den vorgenannten Straßen Parkverbot. Schon am Samstag, 10. März, wird auf dem Marktplatz ein kleiner Vergnügungspark aufgebaut, der dann auch am 11. März geöffnet sein wird. mav