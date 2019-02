Unaufhörlich tickt die Uhr des Lebens

Heidelberg.Nach seinem großen Erfolg in Mannheim zeigt Dr. Eckart von Hirschhausen sein aktuelles Programm „Endlich!“ am Montag, 18. Februar, 20 Uhr, in der Heidelberger Stadthalle. Er geht drängenden Fragen nach, etwa warum die biologische Uhr unaufhaltsam tickt und wie man sie wieder aufziehen kann. Mit medizinischem, soziologischem und psychologischem Fachwissen hinterfragt er den Jugendwahn, aber auch den Tod. sdo

Info: Montag, 18. Februar, 20 Uhr, Stadthalle, Heidelberg; Karten ab 40,05 Euro plus Gebühren unter Telefon 01806/57 00 70.

