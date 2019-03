Unbesiegbare Kriegerinnen

Heidelberg.Das Mädchen Miyu hat es nicht leicht: Ihr Bruder Feytanabe ärgert sie ständig, ihr Schwarm Leikyu nimmt sie nicht wahr, und ihre Eltern fordern von ihr extrem gute schulische Leistungen. Das einzige, was Miyu noch Spaß macht, sind die Animes, japanische Zeichentrickfilme, in denen mächtige Kriegerinnen Probleme lösen. Das Heidelberger Theater hat das Thema Selbstoptimierung und Leistungsdruck zu einem Theaterstück verarbeitet. Am Samstag, 30. März, hat „Miyu Unsahiro“ im Zwinger 3 um 17 Uhr Premiere (ab 12 Jahre). Tickets: 06221/58 20 000. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019