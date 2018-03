Unendlichkeitim Gepäck

Anzeige

Heidelberg.Nicht weniger als die Unendlichkeit wollen Tocotronic live auf die Bühne bringen – am Donnerstag, 8. März, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Mit dabei haben sie ihr neues Album: eine tiefgründige Autobiografie in zwölf Kapiteln.

Dunkel rockend gibt sich das Quartett auf „Die Unendlichkeit“ und schließt damit den Kreis zu seinem Frühwerk, das vor 25 Jahren erste Formen annahm. Tocotronic erinnern sich in Songs wie „Tapfer und grausam“ und „Ausgerechnet du hast mich gerettet“ an jugendliche Erweckungserlebnisse und setzen ungeahnte Kräfte frei. Jedes Stück des Konzeptalbums weist spezifische, zeitgebundene musikalische Referenzen auf. Live sollten aber auch Nummern der Vorgänger-Platten der Indierock-Poeten nicht zu kurz kommen. sdo

Info: Karten zum Ausdrucken unter www.love-your-artist.de (33,30 Euro)