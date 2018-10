Unerreichtes Vorbild

Giora Feidman (Dritter von links) mit Band. © Feidmann

Heidelberg.Er spiele Klarinette, um seine Gefühle mit den Menschen zu teilen, sagt Giora Feidman, und wer den 82-Jährigen einmal live auf der Bühne erlebt hat, versteht die Ernsthaftigkeit hinter dieser Aussage. Mit seinem charismatischen Spiel und seiner beeindruckenden Persönlichkeit versteht es der Klezmer-Virtuose, sein Instrument zum Singen zu bringen – und sein Publikum zu begeistern. Unterstützt von den Gitanes Blondes tritt Giora Feidman am Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle in Heidelberg auf. Es ist das 27. Mal, dass der gebürtige Argentinier, der sich nachdrücklich für die deutsch-jüdische Verständigung einsetzt, in der Konzerthalle zu hören ist. Schon als junger Künstler trat er in der Stadthalle auf – nun kehrt er als Vorbild und unerreichter Maßstab einmal mehr zurück.

Info: Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Heidelberg; Karten: 22 bis 49 Euro unter 0180/6 05 04 00

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018