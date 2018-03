Ungleichheit einer Beziehung

Anzeige

Heidelberg.Nicht oft gelingt es einem Theater, Goethes „Faust“ so differenziert gegen den Strich zu bürsten wie in Heidelberg, wenn der 20 Jahre später entstandene „Der Tragödie zweiter Teil“ mit dem „üblichen“ verbunden wird. Die daraus gestrickte Menschheitsparabel impliziert Fragen ans gegenwärtige Leben. Diese Schauspiel-Sicht hat das Publikum gespalten. Unabhängig davon ist die Geschichte von einem, der sich am Größenwahn berauscht und den Pakt mit dem Teufel eingeht, am Heidelberger Theater Teil eines umfassenderen Projekts.

Nicht nur wird am 17. März mit einem hochrangig besetzten Symposion die „Gretchenfrage“ gestellt, sondern tags zuvor, am Freitag, 16. März, begibt sich das Haus mit der Oper „Faust“ von Charles Gounod, die hier „Faust (Margarete)“ heißt, auf die opulente Klangreise in ein Drama um Verführung, Liebe, Gefühlskälte, Verzweiflung und Tod.

Der französische Komponist, dessen „Margarethe-Faust“ 1859 noch eher kühl aufgenommen worden war, ehe zehn Jahre später die überarbeitete Fassung einen durchschlagenden Erfolg erzielte, begründete den Typus der „Opéra lyrique“, wobei ihm mit dieser Oper eine besonders innige Verbindung von Text und Musik glückte.