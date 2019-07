„Uns fehlt ein spiritueller Kompass“

Schwetzingen.„Breakfast In Amerika“ gilt als das Supertramp-Album schlechthin. Aber auch als eines, um das sich viele Gerüchte und Mythen ranken. Mit denen rechnet Ex-Mastermind Roger Hodgson anlässlich des 40-jährigen Dienstjubiläums ab – und tut, was er am besten kann: Er geht auf Tournee.

Ein Donnerstag-Vormittag in Nord-Kalifornien: Roger Hodgson bereitet sich auf seine Konzertreise vor. Zwischen Kofferpacken, Frühstück und Yoga nimmt sich der 69-Jährige die Zeit für ein ausführliches Interview. Der Anlass: Der 40. Geburtstag von „Breakfast In Amerika“ – mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren das erfolgreichste Album der Bandgeschichte und ein Bestseller der Rockmusik. Worauf der gebürtige Brite mächtig stolz ist – sich aber gleichzeitig an gepflegtem Kulturpessimismus vergeht.

Mister Hodgson, als Wahl-Kalifornier: Was frühstückt Roger Hodgson – ein üppiges American Breakfast oder etwas Leichtes, Europäisches?

Roger Hodgson: (lacht) Ich kann nicht behaupten, dass ich ein großer Fan des amerikanischen Frühstücks wäre. Ich trinke meistens nur ein paar Smoothies – was aber auch typisch amerikanisch ist: Die Gesundheitsbewegung begann ja in Kalifornien und hat sich von dort ausgeweitet. Und das hat eine gewisse Ironie. Denn Amerika steht zugleich für die ungesundeste Esskultur der Welt. Es ist ein Land der Extreme und der Gegensätze.

Und das hat Sie – wie den Rest von Supertramp – so fasziniert, dass Sie sich dort Mitte der 1970er Jahre niedergelassen haben?

Hodgson: Meine Faszination begann mit Bildern aus dem Fernsehen. Etwa von frühen Beatles-Tourneen und der Hysterie, die damit einherging. Von daher auch „see the girls in California“ – ich habe davon geträumt, etwas Ähnliches zu erleben. Und als ich das erste Mal in Kalifornien gelandet bin, dachte ich: „Oh mein Gott, das ist es, wovon ich immer geträumt habe – ich will nie mehr zurück.“ Schließlich war ich gerade Vegetarier geworden, interessierte mich für Gesundheit, hatte viele spirituelle Fragen und war ein sehr verwirrter junger Mann. Ich musste mich selbst neu erfinden. Das hieß damals zwar noch nicht so, aber es war genau das: Ich brauchte einen Neuanfang nach zehn Jahren britischem Schulsystem. Und in Kalifornien war jeder Zweite ein Vegetarier, es gab Health-Food-Läden, es war sonnig, die Leute waren offen und progressiv in ihrem Denken. Überall wurde Yoga praktiziert, und es passierte wahnsinnig viel. Von daher war ich überglücklich – und bin es geblieben.

Wenn die USA so aufregend und toll waren: Warum ist „Breakfast In America“ so ein zynisches, bissiges Album geworden – oder ist das ein Missverständnis?

Hodgson: Na ja, es war zumindest nicht als solches gedacht. (lacht) Wir haben halt da gelebt und eine Art Hassliebe entwickelt. Im Sinne von: Das Land hat seine Kehr- und Schattenseiten, aber es ist trotzdem toll. Gerade in Kalifornien herrschen viel Hoffnung und fortschrittliches Denken. Das tut es bis heute. Trotzdem hat Rick mit Songs wie „Gone Hollywood“ eine eher satirische Richtung eingeschlagen. Nur: Das war nicht das erklärte Ziel. Das Ganze war auch nicht als Konzept-Album angelegt, sondern einfach eine Kollektion der stärksten Stücke, die wir hatten.

Aber das Artwork unterstreicht die Theorie der Satire: die Skyline von New York City aus Zerealien-Packungen, Aschenbechern und Geschirr. Außerdem die Freiheitsstatue als Kellnerin, die so etwas Exotisches wie Orangensaft serviert…

Hodgson: (lacht) Dabei sollte das ursprüngliche Cover eine aufreizende, vollbusige, junge Kellnerin sein. Das war das, was sich die Plattenfirma für uns überlegt hatte. Aber es gefiel uns nicht wirklich – wir dachten, das wäre nicht unser Stil. Dann haben wir uns durch einen Model-Katalog gearbeitet und sind auf diese etwas altmodische, aber wunderbare Dame gestoßen, die ein strahlendes Lachen hatte. Das war Libby. Sie war später noch im Video zu „It’s Raining Again“ zu sehen. Sie starb vor zwei Jahren – mit 96. Eine umwerfende Frau.

Wurde zu viel in Artwork und Songs hineininterpretiert?

Hodgson: So was passiert ständig. Man muss sich nur vor Augen führen, was die Leute alles bei den Beatles erkannt haben wollen. Das meiste davon waren Unfälle oder haarsträubende Interpretationen. Musik ist das Ergebnis eines magischen Prozesses, bei dem einfach alles zusammenkommt. Ich meine, was ist die Bedeutung von „Fool’s Overture“? Wenn mich das jemand fragen würde, hätte ich keine Antwort parat. (lacht) Es ist eine Montage aus unterschiedlichen Ideen. Mehr nicht.

Sollte das Album nicht ursprünglich „Hello Stranger“ heißen – in Anspielung auf die musikalischen Differenzen zwischen Rick und Ihnen?

Hodgson: Im Grunde haben die Leute die Unterschiede zwischen Rick und mir erst nach der Veröffentlichung des Albums wahrgenommen. Vorher war das kein Thema – auch wenn das immer existent war. Wir waren unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen, aber die Musik hat eine Brücke zwischen uns geschlagen. Und wir haben da etwas geschaffen, bei dem sich unsere Welten getroffen haben. Er hatte einen Jazz-, Soul- und R&B-Background. Und er war fünf Jahre älter als ich. Ich dagegen bin mit den Beatles, Traffic, den Who und Kinks groß geworden.

