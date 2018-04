„Unsere Zusammenarbeit ist wohl eine Überraschung für jeden“

Sting (links) und der Jamaikaner Shaggy bei einem Konzert am 15. April im Witold Lutoslawski Concert Studio des polnischen Radios in Warschau. Im Sommer hat auch das deutsche Publikum das Vergnügen mit diesem ungewöhnlichen Duo – etwa am 8. Juli bei einem Open Air im Mainzer Volkspark.

© Marcin Kmiecinski/EPA-EFE/Rx/Shutterstock