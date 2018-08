Unsterbliche Hits

Mannheim.Großes Finale beim Seebühnenzauber im Mannheimer Luisenpark: „The Sound of Classic Motown“ sorgt am Samstag, 25. August, 20 Uhr, noch einmal für Stimmung. Moderiert wird die Show mit Soul, Pop und Funk des Detroiter Labels von Sänger und AFN-Sprecher Ron Williams.

The Jackson 5, Diana Ross und die Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, Marvin Gaye, The Four Tops – die Liste der Motown-Künstler ist lang, ihre Namen sind unvergessen. Sie stehen für einen unverwechselbaren Sound, mit dem sie in den 1960er und 1970er Jahren für Furore sorgten.

„Stop! In the Name of Love“, „Baby Love“, „Dancing In The Street“, „Papa Was A Rollin’ Stone“, und „Signed Sealed Delivered“ dürfen heute noch auf keiner Ü30-Party fehlen. Eine zehnköpfige Formation bringt den Zauber dieser musikalischen Ära live auf die Seebühne und sorgt damit für einen würdigen Abschluss der Konzertreihe. Info: Samstag, 25. August, 20 Uhr, Luisenpark, Mannheim; Tickets für 35,50 bis 46 Euro (plus Gebühren) unter 0621/41 00 50. sdo

