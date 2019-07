„Unstumm“ über Kulturgrenzen hinweg

Ludwigshafen.Eine intermediale zeitgenössische Performance mit Musik und Videokunst – das will „Unstumm“ sein, ein kollaboratives Projekt, für das zwei Videokünstler und vier Musiker aus Deutschland und Malaysia zusammengearbeitet haben. Es geht um die Schaffung von Erfahrungen und Momenten, die die Kulturen, Geschichten und Künstler berühren und verbinden. Die auf diese Weise entstehende Performance reflektiert Fragen der Interkulturalität, der kulturellen Identität und interkultureller Kommunikation. Es geht ums Teilen, um das gemeinsame Arbeiten, das Voneinander-Lernen und das Formen von zukünftigen Arbeitsgemeinschaften von Künstlern aus unterschiedlichen Kulturen, die einander sonst nicht begegnen würden – gemäß dem Motto des Kultursommer Rheinland-Pfalz 2019: „heimat/en“.

Ermöglicht wird das Projekt durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, das Goethe-Institut Kuala Lumpur sowie die Kunstvereine Ludwigshafen und Mainz.

Zwei Aufführungsorte

Zu sehen ist „Unstumm“ zuerst in Ludwigshafen am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr (Bismarckstr. 44-48), und dann am Samstag, 27. Juli, im Kunstverein Mainz. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019