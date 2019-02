„Unterhaltung! Drama, Tod, Liebe, Spaß“

Bela B, der Schlagzeuger der Ärzte, hat gerade viel um die Ohren, vor allem aber hat er einen Roman geschrieben, seinen ersten. Über mehr als 400 Seiten entwirft der 56-Jährige gebürtige West-Berliner, der seit vielen Jahren mit Lebensgefährtin und gemeinsamem Sohn in Hamburg lebt, das Sittengemälde eines Dorfes in Brandenburg. Hier und da könnte man bei Felsenheimer leichte Parallelen zu Juli Zehs „Unterleuten“ entdecken, doch sind seine Figuren deutlich absurder, noch übertriebener und teils auch lustiger gezeichnet. Allzu ernst nehmen muss man den Roman, dem man anmerkt, dass Bela Comics liebt, sicher nicht. Gleichwohl bildet der Autor in flüssiger Sprache auch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen ab. Wir unterhielten uns mit Bela B Felsenheimer, der am 3. April gleich zweimal in der Alten Feuerwache Mannheim liest, im Hamburger Büro seiner Band. Die Ärzte sind im Juni auch Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park.

Herr Felsenheimer, Ihr erster Roman „Scharnow“, die dazugehörige Lesereise, das Die Ärzte-Raritäten-Album „They’ve Given Me Schrott“, das große Livecomeback mit den Ärzten im Sommer – wird 2019 das Jahr des Bela B Felsenheimer?

Bela B Felsenheimer: Sieht ganz gut aus. Das erste halbe Jahr ist voll mit Highlights und Sachen, die mich glücklich machen. An dem Buch habe ich allerdings schon vor zwei Jahren angefangen zu arbeiten. Dass zeitlich jetzt alles Schlag auf Schlag kommt, war nicht geplant.

Wird es auch ein neues Album der Ärzte geben?

Felsenheimer: (lacht) Kein Kommentar! Wir spielen jetzt erstmal die Festivals, auf die wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch auf uns und darauf, zusammen Zeit zu verbringen. Es wird dann noch ein paar Überraschungen geben, über die ich noch nicht reden will.

Dann reden wir über „Scharnow“. In Ihrem Roman vermengen Sie Elemente aus allen möglichen Genres: Horror, Comic, Komödie, ernsthafte Gesellschaftsliteratur. Das Buch ist gespickt mit Absurditäten, und hin und wieder stirbt sehr plötzlich jemand. Was ist „Scharnow“ für Sie?

Felsenheimer: Unterhaltung! Drama, Tod, Liebe, Spaß – das alles gehört zum Leben dazu. Es gibt teils sehr traurige Figuren in diesem Buch. Die Tragikomik ist ein Element, das mir extrem wichtig ist. Und es macht mir einen Heidenspaß, die eine oder andere Figur von einem Unglück ins nächste trampeln zu lassen.

Wieso haben Sie überhaupt ein Buch geschrieben?

Felsenheimer: Das Bedürfnis war einfach da. Ich habe Hörbücher gemacht und Bühnenauftritte zwischen Theater und musikalischer Darbietung. Ich bin jetzt nicht der erste Musiker, der einen Roman schreibt, und es war auch kein langgehegter Lebenstraum von mir, aber als ich das Angebot des Verlages hatte, fingen in meinem Kopf gleich die Ideen zu rattern an.

Haben Sie Vorbilder unter den Schriftstellern?

Felsenheimer: Nicht direkt. Ich habe Stephen Kings „Über das Schreiben“ gelesen, eine Mischung aus Handbuch und Autobiografie, und seine Regeln und Tipps haben mir sehr geholfen. Sein Buch hat mir gerade beim Schreiben sehr viel Mut gemacht.

Haben Sie sich unter Druck gesetzt?

Felsenheimer: Der Druck ist schon da, wenn du weißt, du lieferst jetzt 400 Seiten bei einem großen Verlag ab, und du wirst eine gewisse Resonanz und auch Kritik bekommen. Trotzdem habe ich mich nicht verrückt gemacht. Beim Schreiben habe ich mich auch treiben lassen und bin das ganz entspannt angegangen.

Gibt es einen Charakter, mit dem „Scharnow“ für Sie begonnen hat?

Felsenheimer: Für mich gibt es sechs Hauptfiguren, und eine besteht aus vier Männern. Mit denen ging es los. Ich nenne die vier den „Pakt der Glücklichen“. Diese Typen überfallen einen Supermarkt, und ziehen sich dafür nackt aus und Papiertüten über den Kopf. Natürlich kennt jeder diese Jungs, sie kaufen in dem Laden ja täglich ihren Alk und ihre Kippen.

Das ist wirklich bekloppt.

Felsenheimer: Das ist so bekloppt, dass es das wirklich gegeben hat. Ein Freund hat mir davon erzählt, genau ein sehr ähnlicher Überfall ist in seinem Dorf passiert. Aber die waren damals nur drei und keine Philosophen.

Der „Pakt der Glücklichen“ hat ein „Manifest“ mit 19 Regeln zum Glücklichsein. Haben Sie so etwas auch?

Felsenheimer: Im Prinzip sind das alles Regeln, die ich für vertretbar halte. „Du darfst alleine trinken, aber nie alleine saufen“ zum Beispiel, oder „Achte die anderen! Achte darauf, sie zu beachten“. Sicher nicht zu meinen Maximen gehört „Lesen, welches der Information dient, ist zu vermeiden!“ Ich kann und will die Außenwelt nicht abschirmen, versuche aber mittlerweile, die täglichen Meldungen über einen gewissen orangehäutigen Politiker an mir vorbeirauschen zu lassen. Ich nenne das Trump-Fasten.

Der Gegenentwurf zum Pakt ist der „Bund skeptischer Bürger“, der aus Verschwörungstheoretikern besteht. An welche Verschwörungstheorie glauben Sie selbst?

Felsenheimer: Ich denke über die irrsten Sachen nach und bin empfänglich für Quatsch. Lange habe ich es für möglich gehalten, dass Vampire keine rein literarische Erfindung sind. Es war meine Form der Romantik, mir vorzustellen, dass diese Legenden auf teils wahren Begebenheiten beruhen.

Glauben Sie das heute noch?

Felsenheimer: Nein. Aber ich würde mich immer noch gerne eines Besseren belehren lassen.

Man merkt „Scharnow“ Ihre Liebe für Comics an. Sind Comics nicht etwas für Teenager?

Felsenheimer: Naja, als ich mit Anfang 20 noch total gerne Comics gelesen hatte, fragte ich mich auch, ob das nicht irgendwann mal aufhört. Heute weiß ich: Nein, tut es nicht. In Japan lesen auch Geschäftsleute Comics, das ist dort ein ganz normaler, etablierter Teil der Kultur. So falsch kann ich mit meiner Leidenschaft also nicht liegen.

Halten Sie sich eigentlich für erwachsen?

Felsenheimer: Teils, teils. Ich will kein Opa sein, der mit Weisheiten um sich schmeißt und alle nervt, ein Stück weit werde ich immer 19 bleiben. Gleichzeitig bin ich natürlich älter geworden und profitiere von meinen Erfahrungen, kann besser reflektieren als früher. Früher hätte ich kein Buch schreiben können, da war zu viel Chaos in meinem Kopf.

Gehen Sie abends viel aus?

Felsenheimer: Nicht mehr. Früher hat sich meine Kreativität auch aus dem Unterwegssein in der Nachtwelt gespeist, mir kamen viele Songideen in Kneipen. Aber wie das immer so ist: Irgendwann lässt der Reiz nach.

Fühlen Sie sich manchmal alt?

Felsenheimer: Nö. Ich bin immer noch auf der Suche und neugierig darauf, Dinge zu lernen und auszuprobieren. So lange das so bleibt, fühle ich mich frisch. Aber natürlich hat mich das Alter etwas ruhiger gemacht. Ein Polizist ist für mich heute zum Beispiel nicht mehr automatisch ein Nazischwein. Früher mag das mal anders gewesen sein.

Sie waren doch selbst mal kurz Polizist.

Felsenheimer: Ja, zwei Wochen lang. Dann habe ich meine Ausbildung bei der Polizei geschmissen.

Wie kommt ein Punk dazu, Polizist werden zu wollen?

Felsenheimer: Mit 15, als ich den Einstellungstest machte, war ich noch kein Punk. Heute kann ich jeden Jugendlichen beruhigen und ihm sagen: Ihr müsst mit 16 noch nicht wissen, was ihr für den Rest eures Lebens arbeitet.

Eine wesentliche Rolle in „Scharnow“ spielt der syrische Flüchtlingsjunge Hamid. War es Ihnen wichtig, dass er so ein netter und schlauer Kerl ist?

Felsenheimer: Der Hamid war erst als Nebenfigur geplant, dann wurde er größer. Ich wollte an ihm eigentlich nur festmachen, was auch meine Erfahrung ist, nämlich dass viele Geflüchtete diese irre schwere deutsche Sprache sehr schnell gelernt haben. Und ja, er ist von allen jungen Leuten im Buch der Normalste, aber das hat sich so ergeben. Er sieht gemeinsam mit dem Leser auf diese absonderlichen Leute und den seltsamen Ort und wundert sich.

Hättest Sie gedacht, dass der Anti-Nazi-Ärzte-Hit „Schrei nach Liebe“ 25 Jahre später noch so aktuell ist?

Felsenheimer: Nein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass dem nicht so wäre. Trotzdem sehe ich die Situation mit den Rechten nicht so schwarz, wie sie grad zu sein scheint. Durch die sozialen Netzwerke wird da vieles ziemlich aufgeblasen, wir fühlen uns im Internet immer so dicht dran an den Hiobsbotschaften, dabei passiert ja in Wirklichkeit gar nicht so viel mehr als früher. Aber natürlich muss man den Rechten den Wind aus den Segeln nehmen. Wachsam sein, aber auch ihre Bühne nicht künstlich vergrößern.

Mit den Ärzten haben Sie gerade die 33-CD-Box „Seitenhirsch“ veröffentlicht, das ist quasi das Lebenswerk. Dazu gibt es jetzt auf drei CDs „They’ve Given Me Schrott – Die Outtakes“. Zugleich stellen Sie Ihre Musik seit einigen Monaten auch den Streaming-Angeboten zur Verfügung. Kämpfen da Nostalgie und Gegenwart miteinander?

Felsenheimer: Wir können uns dem Fortschritt nicht verschließen und sind keine Ewig-Gestrigen. Aber wir lieben es einfach, einen Tonträger zu machen mit allem, was dazugehört, mit Booklet, Cover, selbst die Reihenfolge der Songs festzulegen. Das alles geht jetzt verloren, wenn dir nur noch der Zufallsgenerator deine Musik aussucht. Die Auseinandersetzung mit Musik als Kulturgut nimmt total ab, und das macht einen Künstler nicht glücklich.

In „Scharnow“ gibt es einige Figuren, die sich Horrorfilme am liebsten noch auf VHS-Kassetten anschauen.

Felsenheimer: Eine leicht antidigitale Grundeinstellung kann ich nicht leugnen (lacht).

