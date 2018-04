Unterwegs auf großer Fahrt

Anzeige

Gastland Südkorea

So sind vom 20. bis 29. April außer (hoffentlich) interessanten Vorstellungen ergänzende Diskussionen, Künstlergespräche und Partys angesagt, die einmal mehr bestätigen sollen, welche unverwechselbare Atmosphäre und unverzichtbare Bedeutung dieses Festival in der deutschen Theaterlandschaft hat.

Und dass beim 35. Heidelberger Stückemarkt das Gastland Südkorea heißt, unterstreicht zusätzlich jene globale Offenheit, die man seit vielen Jahren am Neckar pflegt. Vor allem dann, wenn es gilt, das Verhältnis von Politik und Theater neu auszuloten. Man darf also gespannt sein auf die Theatertexte aus diesem geteilten Land, das weltweit immer wieder in die Schlagzeilen der Medien gerät.

Der dabei zu erwartende Blick auf die eigene Zeit, selbst wenn er der unmittelbaren Vergangenheit gewidmet ist, spielt gewiss auch bei den eingeladenen Inszenierungen eine zentrale Rolle.

Denn die Gastspiele aus Basel, Wien, Berlin, Magdeburg, Dresden, Leipzig oder Göttingen werden sicher beweisen, wie sehr eigene Sichtweisen notwendig sind, will man die unterschiedlichen Facetten dessen, was wir Gesellschaft oder gar Welt nennen, literarisch einigermaßen zuverlässig in den Griff bekommen.

Alles Aktivitäten, die zeigen, wie konsequent man beim Heidelberger Stückemarkt auch in diesem Jahr zehn Tage lang zwischen Tradition und Innovation zu vermitteln weiß, um Anschluss zu halten an das, was die Autoren- und Theaterszene bundesdeutsch und international gegenwärtig bewegt.

Aber in Heidelberg gibt es nicht nur junge Dramatik und bemerkenswerte Aufführungen, sondern auch etliche Preise. Im Mittelpunkt steht der mit 10 000 Euro dotierte Autorenpreis. Die eingereichten und von der Dramaturgie des Heidelberger Theaters ausgewählten sechs Stücketexte werden in Lesungen am 21. und 22. April vorgestellt und von einer Jury bewertet. Sie entscheidet auch über den vom Land Baden-Württemberg gestifteten Internationalen Autorenpreis in Höhe von 5 000 Euro, der an einen Beitrag aus Südkorea gehen wird.

Publikum vergibt Preise

Dass Zuschauer und Zuhörer beim Heidelberger Stückemarkt mehr sein dürfen als nur willkommene Applausspender, garantiert der Publikumspreis. Nach jeder Stücklesung kann schriftlich darüber abgestimmt werden, wem das Preisgeld von 2 500 Euro gebührt. Über den „Jugendstückepreis“ in Höhe von 6 000 Euro entscheiden Jury und eine Expertenschar von theaterinteressierten Jugendlichen ab 14 Jahren gemeinsam. Die entsprechende Produktion wird dann auch bei den Mülheimer Theatertagen 2019 zu sehen sein.

Für den „Nachspielpreis“ ist die 1984 in Dijon geborene Theaterkritikerin Mounia Meiborg zuständig. Aus drei Inszenierungen wählt sie aus, was nach der Uraufführung ein weiteres Mal auf einer anderen Bühne gezeigt werden soll.

Das wie immer reichhaltige und abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit Seminaren, Nachgesprächen, Büchertisch, Stipendiaten-Programm, Disco oder Filmvorführungen setzt die bunte Vielfalt der vergangenen Jahre fort und sorgt mit Sicherheit dafür, dass in Heidelberg beim Denken das Genießen nicht zu kurz kommt.

