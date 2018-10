Unterwegs mit dem Nachtwächter

Mannheim.Unterwegs in finsteren Gassen: Der Stadtrundgang „Nachtwächter“ führt am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr durch das nächtliche Mannheim. In den Straßen der westlichen Oberstadt verschleiert die Nacht das Leben und hüllt sie in einen dunklen Umhang. Dabei erstrahlen die historischen Fassaden des Barockschlosses, der Jesuitenkirche, der Alten Sternwarte und weitere Monumente und Denkmäler in der Innenstadt in ganz besonderem Glanz. Diese besondere Atmosphäre können Teilnehmer, umrahmt von Erzählungen von Carl Theodor und der „guten alten Zeit“ der Kurpfalz oder vielen Anekdoten über die Tätigkeiten der Nachtwächter, genießen. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden, sie kostet acht Euro pro Person (Kostümführung), Treffpunkt ist der Ehrenhof, Eingang Schlosskirche.

Am Sonntag, 21, Oktober, geht es um 14 Uhr durch den „idyllischen Lindenhof“. Von der Johanniskirche läuft man in Richtung Rheinpromenade. Die Tour führt entlang der im Stil eines englischen Gartens angelegten Landschaft. Besucher lernen Mannheim als Stadt im Grünen und am Wasser kennen. Sie dauert etwa zwei Stunden und kostet sechs Euro. Treffpunkt ist die Johanniskirche, Rheinaustrasse 19. Eine Voranmeldung unter Tel. 0621/293 8700, Fax 0621/293 8701 oder per Mail an touristinformation@mannheim.de ist empfohlen. scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018