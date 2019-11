Uraufführung Nauwartats in Mannheim

Mannheim.Der Art-im-Takt-Chor feiert sein 15-jähriges Bestehen – und hat das Glück, mit seinem Chorleiter auch einen Komponisten in Personalunion zu haben, der eigens fürs Jubiläum eine „Jubel-Messe“ komponiert hat: Thomas Nauwartat-Schultze. Sein Werk kommt am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der Kirche Sankt Elisabeth in Mannheim-Gartenstadt zur Uraufführung. Er habe „die Messvertonung in ein neues Gewand mit neuen Melodien“ gesteckt, heißt es vonseiten des Chores über Nauwartat-Schultzes Werk für Solisten, Chor, Orgel und Orchester.

Ebenso zur Aufführung kommt das Orchesterstück „Reise ans Ende der Nacht“, ebenfalls eine Uraufführung, von Alexander R. Schweiß. Das gesamte Konzert singt der zusammen mit dem Heidelberger Kantatenorchester – unter Nauwartat-Schultze. Als Solisten hat der Chor Sopranistin Iris-Anna Deckert, Altistin Sonja Nemet, Tenor Peter Gortner, Bariton Matthias Horn und Ryoko Aoyagi an der Orgel verpflichten können.

Autodidaktisch gereift

Komponist und Chorleiter Nauwartat-Schultze wurde 1979 in Mannheim geboren und wuchs in der Gartenstadt auf. Nach dem Besuch der Waldschule absolvierte er eine Lehre zum Industriekaufmann und übt den Beruf bis heute aus. Als Kind und Jugendlicher musizierte er in verschiedenen kirchenmusikalischen Gruppen der evangelischen Auferstehungsgemeinde, sang im Kinderchor, spielte Flöte und im Posaunenchor. Er besuchte Fortbildungen in den Bereichen Sakral-Pop, Bläser- und Chorleitung.

In der Neckarstädter Melanchthonkantorei entwickelte er seine hohe Männersingstimme teils autodidaktisch weiter und ist nun als Solist im Stimmfach Alt auch bundesweit professionell im Oratorienfach aktiv. rcl/dms

Info: Sonntag, 17.11., 17 Uhr in St.-Elisabeth, Am Kiefernbühl, Mannheim-Gartenstadt. Restkarten unter: 0621/76 28 100.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019