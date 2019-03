Urbane Beats aus Ost und West

Mannheim.Am Samstag, 30. März, steht im Rude 7 Dancehall-Reggae auf dem Programm. Lokalmatador Slin Rockaz sorgt für den richtigen Sound, außerdem wollen Selectah Spinback aus Leipzig und Still Smoka Hifi aus Erfurt die Stimmung aufheizen. Mannheims original „Hustlin Crew“ alias Slin Rockaz möchte ordentlich einheizen. Besondere Vorfreude herrscht beim Blick auf die beiden Gäste aus dem Osten der Republik, denn mit Still Smoka Hifi und Selectah Spinback präsentieren zwei echte Urgesteine der Szene ihr Können.

Beide haben in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten Städten Land auf Land ab die feierwütige Masse zum Tanzen gebracht – sowohl im Osten, als auch im Westen. Gäste dürfen sich also auf die dicksten New Tunes und die fettesten Classics freuen – gewürzt mit ein paar exklusiven Dubs, denn auch hier hat sich über die Jahre Einiges angesammelt. Also: Schuhe polieren und den Samstag freihalten.

Vor Mitternacht kostet der Eintritt fünf Euro, danach kommt rein, wer acht Euro parat hält. Eine Happy-Hour lockt bis ein Uhr an die Bar. So lange kostet ein Shot ein Euro. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019