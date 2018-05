Urig, witzig, meisterhaft

Anzeige

Mannheim.Für jeden was dabei? Ja! Aber was so beliebig klingt, ist elfmal sehr speziell – mehr als elfmal. Die Mitglieder des Galerienverbandes Rhein-Neckar präsentieren nämlich meist zwei Künstler bei den 23. Galerientagen im Kunstverein und deuten damit die Spannweite ihres Programms an.

Dorothea Gänzler, die 2016 den Ausstellungsraum in Mannheim aufgab und die Galerie Arthea in Nussloch weiter führt, beschränkt sich aber Bildhauer Armin Göhringer und dürfte mit dessen urig-sensiblen Holz-Eisen-Skulpturen einen Treffer landen, dem sich nichts mehr zur Seite stellen lässt. Urig jedoch geht es bei Sebastian Fath nicht zu. Er lockt mit Spiegelobjekten von Victor Bonato (in seiner Galerie, Werderstraße, endet eine Bonato-Schau just zeitgleich), und zeigt mit Ludwig Wilding zudem einen Op-Art-Klassiker meisterhafter Augentäuschungen.

Linde Hollinger aus Ladenburg kombinierte Bilder der mit Muster-Variationen arbeitenden Malerin Barbara Rosengarth und Arbeiten des in Bonn lebenden Iraners Babak Saed – der hat sich die deutsche Sprache vorgenommen und fordert die Betrachter durch Fließtexte in Großbuchstaben heraus. Witzig mit Sprache geht auch Barbara Reck-Irmler um: Bei Döbele lässt sich bewundern, wie riesige Wörter aus Holz durch Umhäkelung andere Dimensionen bekommen. Döbele steuert aber auch zwei Fotoarbeiten von Robert Häusser bei, darunter im Großformat den berühmten Rennwagen Jochen Rindts.