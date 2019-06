US-Party mit Sommerfeeling

Heidelberg.Spring Break (Frühlingsferien) gilt in den USA als Highlight des Studienjahres an Colleges und Universitäten. Nun gibt es das legendäre Format passend zum Sommeranfang auch in der Rhein-Neckar-Region. Am Samstag, 22. Juni, beginnt um 15 Uhr die erste Springbreakparty in der Halle 02 in Heidelberg.

Beerpong und Hüpfburg

Was macht eine solche Fete aus? Strand, Musik und Barbecue! Außerdem stellen die Veranstalter eine Indoorhüpfburg und Whirlpools auf – Bikini und Badehosen sollten die Besucher also einstecken. Für gute Unterhaltung sorgt DJ Dr. Iceman mit Chartliedern und aktueller Mixed Music – einziges Kriterium bei der Song-Auswahl: Es kann dazu gefeiert werden.

Beim Beerpong wird das Können beim Werfen, Zielen – und Bier schnell leer Trinken – unter Beweis gestellt. Wer lieber die Hüften kreisen lassen will, kann beim Twerk-Turnier antreten. Im Außenbereich können die Partygäste bei kühlen Getränken im Liegestuhl entspannen, bis die Sonne untergeht. Dann ist die Feier aber noch nicht vorbei: Alle, die die Nacht zum Tag machen wollen, haben die Möglichkeit, ohne Extra-Eintritt, bei der Tanzhalle weiterzufeiern. jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019