Vanessa Mai mit Band im Rosengarten

Mannheim.Mit ihrem Hitalbum „Regenbogen“ – und sicherlich auch der gefeierten Up-Tempo-Single „Nie wieder“ - gibt Schlagerstar Vanessa Mai am Donnerstag, 17. Mai, 20 Uhr, ein Konzert im Mannheimer Rosengarten. Mit ihrer Band will die 25-Jährige nach einem Bühnenunfall genesene erneut eine große Show abliefern, bei der nicht nur eingefleischte Schlagerfans auf ihre Kosten kommen. Die Sängerin ist bekannt für ihre aufwendigen Konzertinszenierungen und setzt bei ihren Shows auf viel Licht, Technik und Entertainment. Es gibt noch Tickets für den Auftritt; sie kosten an der Abendkasse zwischen 35 und 55 Euro. sdo