Veränderung in der Stadt

Mannheim.Am Samstag, 4. Mai, führen die Kuratoren um 15 Uhr im Marchivum, Archivplatz 1, durch die Ausstellung „BUGA 75. Ein Fest verändert die Stadt“. Die Bundesgartenschau des Jahres 1975 war nicht nur eine populäre Leistungsschau des Gartenbaus, sondern auch ein Ereignis, das mit den beiden Stadtparks und einer Reihe von markanten Gebäuden die Entwicklung Mannheims nachhaltig prägte. Mit der Multihalle brachte sie auch ein international vielbeachtetes Bauwerk hervor. Die Ausstellung lässt die Aufbruchsstimmung jener Zeit wiederaufleben und schlägt zugleich den Bogen zur Bundesgartenschau 2023 und zur aktuellen Freiraumplanung in Mannheim. Die Anzahl an Personen für diese Führung ist begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht möglich. Die Führungsgebühr beträgt drei Euro pro Besucher (zuzüglich Ausstellungseintritt). has

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019