Verbeugung vor Superstar Prince

Mannheim.Eine Hommage an sein großes Idol und Vorbild bringt der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann auf die Bühne des Capitols: Am Samstag, 22. Dezember, 20 Uhr, heißt es: „A Night Without… Prince!“

Wie kein anderer hat der Mann aus Minneapolis den jungen Stephan Ullmann auf seinem Weg zum Musikerdasein beeinflusst. Um dem 2016 verstorbenen Sänger, Komponisten und Multiinstrumentalisten seinen Tribut zu zollen, hat Ullmann eigens eine Band zusammengestellt und eine Hommage vorbereitet.

Hochkarätiges Ensemble

Begleitet wird er von Ralf Gustke am Schlagzeug, Alvin Mills am Bass, den beiden Keyboardern Markus Zimmermann und Sevan Gökuglu, Perkussionistin Angela Frontera sowie Michelle Labonte am Saxophon; als Sänger stehen neben dem Gastgeber noch Kolinda Brozovic und der Stuttgarter Charles Simmons am Mikro. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018