Vereine stellen sich vor

Heidelberg.Mehr als 35 Sportvereine präsentieren sich am Sonntag, 7. Juli, ab 13 Uhr beim „Schaufenster der Sports“ auf der Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim. Der Sportkreis Heidelberg lädt zu der Veranstaltung ein, bei der 40 Mitmachstationen zum Ausprobieren und Kontaktknüpfen ermuntern. Dazu sorgen sechs Stunden lang Sport-Showacts auf der Bühne und Aktionsfläche für Unterhaltung der Besucher. Für Essen und Trinken wird ebenfalls Sorge getragen.

Das „Schaufenster des Sports“ wird vom Sportkreis – dem Dachverband der Sportvereine in Heidelberg und der Region – in Kooperation mit der Stadt organisiert. Am Vormittag findet zudem der Heidelberger Rollstuhl-Marathon an der Uferstraße statt, sodass sich die Besucher von 10 bis 19 Uhr auf ein sportliches Angebot freuen können. Die Veranstalter empfehlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen anzureisen. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019