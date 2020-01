Verlockende musikalische Abenteuer

Gendermäßig paritätisch: die aktuelle Nektar-Besetzung. © Bild:

Weinheim.Seit 50 Jahren gibt es die Progressive-Rock-Band Nektar, und mit neuem Album sind die Mitglieder auf Tour: „Megalomania“ präsentieren sie am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim. Alex Hoffmeister (Gesang, Gitarre), Heike Nolden (Bass), Norbert Lehmann (Schlagzeug), Klaus Henatsch (Keyboard), Helen Landzettel (Cello) und Sandra Kawka (Gesang) wollen ihre neuen Nummern nahtlos ins vielseitige Repertoire einreihen. Dabei versprechen sie „melodische Komplexität und musikalische Abenteuer“. Für die ist Nektar bekannt, unternahm die Band doch in ihrer Karriere immer wieder Ausflüge in verschiedene Stilrichtungen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020