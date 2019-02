Verrückte digitale Welt

Ludwigshafen.Von chattenden Tieren, ständigen Selbstoptimierungszwängen, bizarren Start-up-Geschäftsideen und den Wirren des modernen digitalen Lebens erzählt die preisgekrönte Kabarettistin und Schauspielerin Katalyn Bohn in „Sein oder Online“ am Donnerstag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im gläsernen Foyer des Ludwigshafener Theaters im Pfalzbau. Mit einem stadtneurotischen Kindergartenkind, das auf einem Therapiebauernhof strandet, beginnt eine Geschichte, die sich – in einer Mischung aus Kabarett, Theater und Musik – kritisch mit den Themen Entfremdung und Überforderung in Zeiten der Totaldigitalisierung auseinandersetzt.

Weiter geht es im Theater im Pfalzbau am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr mit „Wunschkinder“, eine Geschichte über zwei Jugendliche, Marc und Selma. Marc, der es sich im Hotel Mama gut gehen lässt und keine konkreten Vorstellungen von seiner Zukunft hat, trifft auf die zielstrebige Selma. Aus den beiden ungleichen Teenagern wird ein Liebespaar. Doch als Selma nur kurze Zeit später schwanger wird, heißt es für die beiden: Zukunftspläne schmieden. Allerdings haben Marcs Eltern ganz eigene Vorstellungen davon, wie die Zukunft ihres Sohnes und des Enkelkindes aussehen soll. nik

