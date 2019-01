Verschlossen im Weckglas

Ludwigshafen.„The Gift“ – das Geschenk – heißt das Tanzstück, das der israelische Choreograph Itzik Galili für Eric Gauthier kreiert hat, als sich dieser vor knapp einem Jahr vom Stuttgarter Ballett als aktiver Performer verabschiedete. Der Bühne bleibt der beliebte Solotänzer und Chef der international renommierten Gauthier Dance Company jedoch weiter erhalten. Und so ist er mit „The Gift“ auch am Mittwoch, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen zu sehen.

Aktuelle Bezüge

Das solo getanzte Stück handelt von einem Mann, der auf der Suche nach sich selbst ist. Aus Angst vor der Begegnung mit der inneren Welt hält er seine Erinnerungen fest verschlossen in Gläsern und Behältnissen. Wie eine Sammlung bilden diese Erinnerungen Türen in sein Leben. Um hinter die eigene Fassade zu blicken und mit Hilfe eines Lügendetektors die Wahrheit über sich herauszufinden, begibt er sich in ein Verhör – und die Zuschauer werden Zeuge dieser Selbstbefragung.

Brenzlig geht es dagegen bei „Biedermann und die Brandstifter“ zu. Max Frischs „Lehrstück ohne Lehre“ entstand nach dem Zweiten Weltkrieg – scheint aber genau in die heutige Zeit zu passen, in der die verbalen Brandstifter mit populistischen und rechtsgerichteten Äußerungen die Atmosphäre im Land zu vergiften drohen. Jan Langenheim hat das Schauspiel, in dessen Mittelpunkt der Haarwasserfabrikant Gottlieb Biedermann steht, der sich auf eine gefährliche Freundschaft mit den Brandstiftern einlässt, neu inszeniert und bringt es im Bühnenbild im 1960er-Jahre-Stil und versehen mit Zitaten aus aktuellen politischen Begebenheiten in den Pfalzbau. Die erste Aufführung findet am Donnerstag, 31. Januar, um 11 Uhr, statt; die Abendvorstellung ist am Freitag, 1. Februar, 19.30 Uhr; am Sonntag, 3. Februar, gibt es eine Nachmittagsvorstellung (14.30 Uhr). sba

