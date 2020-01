Verträumte Weisen

Heidelberg.Shelter Boy ist am Dienstag, 4. Februar, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof zu Gast. Der unter diesem Pseudonym auftretende Simon Graupner präsentiert an diesem Abend seinen Still-Trees-Indierock: unaufgeregt, ruhig wie Nachmittagslicht, immer den Song im Blick, wenn er zur Gitarre greift. Dabei entsteht träumerischer Pop mit vielen Einflüssen, die immer über das reine Zitat hinausreichen – und für einen verregneten Tag ebenso taugen wie für ein Treffen mit Freunden am Baggersee. sdo

