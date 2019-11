Verwandtschaft von Tasten und Stimmbändern

Ludwigshafen.Kurz bevor am 1. Januar 2020 das Beethovenjahr eingeläutet wird, gibt es im Feierabendhaus der BASF nochmals eine Gala zu Beethovens Gerade-noch-Zeitgenossen Mozart. Und wer auf die Besetzungsliste des Konzerts am 20. November um 20 Uhr blickt, wird erstaunen: Das formidable Freiburger Barockorchester gastiert in Ludwigshafen – und mit dabei sind die Sopranistin Miah Persson sowie Kristian Bezuidenhout, der das Ensemble vom Hammerklavier aus auch leitet und zwei Klavierkonzerte von Mozart interpretieren wird: das in A-Dur KV 414 und das in C-Dur KV 503.

Für die BASF trifft bei dem Konzert aber auch „vokale Virtuosität“ auf „schnelle Finger“, will heißen: Persson, die sich als Mozartspezialistin auch schon bei den Salzburger Festspielen bewiesen hat, wird Arien des Salzburgers und Wiener Klassikers singen: die Konzertarien „Vado, ma dove?“ KV 583, „Bella mia fiamma“ KV 528 und „Ch’io mi scordi di te“ KV 505. So wolle man gemeinsam „Mozarts Liebe zu diesen beiden Konzertformaten unter Beweis stellen und „die innere Verwandtschaft von gesanglicher und instrumentaler Gestaltungsweise“ aufzeigen. Dass das Freiburger Barockorchester dafür der ideale Begleiter ist, dürfte niemand bezweifeln. dms

Info: Mittwoch, 20. November, um 20 Uhr im BASF-Feierabendhaus (Restkarten: 0621/609 99 11).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019