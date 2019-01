Vetter-Preis für zwei Maler

Mannheim.„Wenn Tiger schießen lernen“ – so lautet der Titel einer Ausstellung im Port25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim, bei der die zwei Künstler Ana Laibach und Amadeus Certa ihre Werke ausstellen. Die beiden sind die aktuellen Preisträger des Kunstpreises der Heinrich-Vetter-Stiftung, mit dem die Stadt Mannheim und die Stiftung professionelle Künstlerinnen und Künstler, die einen Bezug zu Mannheim und der Region haben, unterstützen. Der Preis wird in diesem Jahr zum siebten Mal vergeben.

Eröffnet wird die Ausstellung im Beisein von Bürgermeister Michael Grötsch am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr; sie läuft bis zum 17. März. Durch die Vergabe des aktuellen Preises an Laibach und Certa werden sowohl die Arbeit einer etablierten Künstlerin als auch diejenige eines bereits vielbeachteten jungen Künstlers gewürdigt, wie die Stiftung betont. Laibach wurde 1966 in Braunschweig geboren, sie ist künstlerische Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau; Certa, geboren 1992, ist gebürtiger Mannheimer. sba

Info: Die Ausstellung „Wenn Tiger schießen lernen“ läuft vom 27.Januar bis 17. März im Port25, Hafenstr. 25- 27, Mannheim. Öffnungszeiten Mi-So 11-18 Uhr. Tel. 0621/ 33 93 43 97. Eintritt frei. Die Eröffnung findet am Samstag, 26. Januar, um 19 Uhr statt. Mehr Infos unter port25-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019