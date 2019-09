Viel Abwechslung geboten

Schriesheim.Gleich nach dem Mathaisemarkt ist sie die größte Veranstaltung der Stadt – die Schriesheimer Straßenfest-Kerwe, die von Samstag bis Montag, 7. bis 9. September, in der Bergstraßen-Gemeinde gefeiert wird. Die Gäste können sich dabei auf ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt freuen.

Mehrere Bühnen mit Musik

Auf mehreren Bühnen – am Stadtbrunnen, im Oberen Schulhof, im Weindorf im Strahlenberger Schulhof und beim Jazz-Point in der Oberstadt – wird hierbei Musik und Unterhaltung geboten. Die Schriesheimer Gastronomen, Straußwirtschaften und Winzer sorgen derweil für das leibliche Wohl der Besucher. Außerdem lockt ein Flohmarkt mit rund 350 Ständen.

Am Stadtbrunnen wird das Straßenfest am Samstag um 11 Uhr durch Bürgermeister Hansjörg Höfer zusammen mit dem Schriesheimer Verkehrsverein und den Weinhoheiten eröffnet. Zuvor (ab 10 Uhr) und im Anschluss tritt dort die Strada Montana Big Band auf, bevor die Honeywell Bouncers ab 15 Uhr und die Hit Fabrik ab 19 Uhr für musikalische Stimmung am Stadtbrunnen sorgen. Im Weindorf eröffnet am Samstag um 11 Uhr die Dilsberger Trachtenkapelle den konzertanten Reigen, beim Jazz-Point spielen ab 17 Uhr die Speyer-City-Stompers. Im Oberen Schulhof gibt es am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr Kinderunterhaltung mitsamt Hüpfburg und Kinderschminken. Ab 20 Uhr sorgt DJ Batuka für Stimmung. mav

