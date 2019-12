Viel Feierei über die Feiertage

Region.Lebkuchen, Spekulatius und heißer Tee, äh Techno, Bass und Grooves – so lautet das Motto im musikalischen Party-Mannheim, das auch während der Weihnachtszeit nicht schläft, sondern munter weiter pulsiert. Für alle Daheimgebliebenen, Einsamen, Gelangweilten und Familienfest-Flüchter hat die Quadratestadt einige Partys zu bieten.

Action zu jeder Stunde

Am Heiligen Abend selbst heißt es im Zimmer Mannheim „Deep in love with music, deep in love with Mannheim“. An den Decks stehen am Fest der Liebe ab 23 Uhr die DJs Nekes, Johnny D. und Ray Okpara. Auch wenn alle inzwischen Produzenten und Labelbetreiber sind, besinnen sie sich zur Weihnachtszeit einmal ganz auf ihre Anfänge im Mannheimer Jungbusch.

„Besser als jedes Weihnachtsgeschenk unter dem Tannenbaum“ kündigt das Zimmer zudem die Party mit DJ Karotte an, der am 25. Dezember erstmalig dort auflegt. Bekannt ist er durch fette Beats auf der Time Warp oder auf dem Love Family Park Festival – und durch seine Radio-Show „Karottes Kitchen“. „Zu Mannheim gehört er wie Bass aufs Ohr oder Spekulatius und Lebkuchen zu Weihnachten“, findet das Zimmer.

Zuckerstange als Motto

Mit „Merry Xmas“ ist in der Mannheimer Eventlocation Manufaktur (Industriestraße 35) am selben Tag ab 23 Uhr der Partyname zugleich Programm: „Puro Reggaeton“ ist angesagt, dazu gibt’s eine Live-Tanzshow, einen Live-MC und natürlich – weil sie nicht fehlen dürfen, um Weihnachten zu versüßen – leckere Sweets und Candies.

Unter anderem wartet am zweiten Weihnachtsfeiertag auch eine Zapatto Party im Restaurant Lindbergh im Blue Tower (Seckenheimer Landstraße 170) auf die Feierwütigen. Um 22 Uhr geht’s los, zu hören gibt’s Mixed-Music.

„Wer nach der fettigen Weihnachtsgans einen Verdauungsschnaps braucht, ist bei uns genau richtig“, lockt derweil das Tiffany Mannheim die Partygemeinde in die Mannheimer Innenstadt. Jägermeister steht bei der „Christmas Party Volume 1. 7/13“ massig bereit, denn ein legendärer Abend soll es werden, so die Diskothek. Einlass in den Club ist am ersten Weihnachtsfeiertag ab 23 Uhr, die Lounge öffnet ab 20 Uhr.

An diesem ersten Weihnachtsfeiertag geht’s auch – wenn man langsam wieder aus dem Nahrungskoma erwacht ist – weiter mit echter Berliner Underground-Musik: DJ Irakli ist zu Gast und kontrolliert mit seinem Bass die Seelen der Clubbesucher. Irakli lässt die Berliner normalerweise bei den legendären „Staub-Partys“ tanzen – bei Tageslicht. Aber keine Angst, in Mannheim bleibt es am 25. Dezember dunkel, los geht’s um 23 Uhr im Quadrat T6, 14.

Emotionaler Rückblick

Unter dem Motto „Last Dance 2019“ wird man im Nobless Club 3 in Mannheim am 25. Dezember schon fast emotional: „Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir wollen uns bei euch für das unfassbare Jahr 2019 bedanken“, so der Club. Dabei gibt es Sänger Enis Bytyqi zu hören, das musikalische Line-up an diesem Abend besteht zudem aus einem rhythmischen Mix aus Albanian Sounds, Reggaeton und Hip-Hop. Außerdem wird es einen Ballonregen geben und Konfetti – wer da auf dem Sofa weilt, ist wohl selbst schuld.

Das MS Connexion Complex lädt unterdessen zur „Mega XMAS Gaywerk“-Party. Am 25. Dezember, 22 Uhr, geht’s in der Angelstraße 33 los. Auf sieben Areas und vier Dancefloors gibt es unter anderem flotte Tänzer und Drag-Queen-Performances.

Die 90er Jahre sind zurück

Und ja, wie soll es anders sein, auch im Jahr 2019 sind die 90er Jahre zurück. Am 26. Dezember findet ab 23 Uhr im Soho eine „90s till now“ Party statt. Bis 4 Uhr kann durchgetanzt werden – der Gameboy sollte allerdings zu Hause bleiben, denn an diesem Donnerstag werden die Hits und vergessenen Perlen der 90er, 00er und 10er gespielt. Getanzt werden kann auf Boy- und Girlgroups, Rock- und Popstars, Eurodance- und House DJ – einfach zu allem was Spaß macht. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019