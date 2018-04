Viel los zur „Hexennacht“ in Heidelberg

Anzeige

Heidelberg.Die „Walpurgisnacht“ auf der Heidelberger Thingstätte darf zwar aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden – die Stadt hatte die nicht organisierte Veranstaltung nach einem Sicherheitsgutachten untersagt. Aber wer am Montag, 30. April, feiern will, findet dazu freilich auch andere Gelegenheiten.

So veranstaltet die Tanzschule Nuzinger einen „Tanz in den Mai hoch drei“, bei dem sie die „Hexennacht“ mit Partys an drei Orten begeht. Im Heidelberger Domizil (Bergheimer Straße 147) spielt die Band Gonzo’N’Friends dabei ab 20 Uhr bekannte Songs in ihrem eigenen Stil. Wer sich eher nach eine familiären Atmosphäre sehnt, ist in der Nuzinger-Filiale in Schriesheim (Industriestraße 3) richtig. Mit Urlaubsfeeling wird daneben im Nuzinger-Haus in Neckargemünd (Hauptstraße 20) getanzt – dort können unter Sonnenschirmen und Palmen mit Blick aufs Neckartal Cocktails getrunken werden. Die Partys beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten kosten (ohne ClubCard) je nach Ort und Vorverkaufszeitraum zwischen elf und 21 Euro. Infos und Karten unter nuzinger.de. mav