Viel unberührte Natur

Neustadt.Es war im Jahr 1958, als der Naturpark Pfälzerwald aus der Taufe gehoben wurde. Der Name „Pfälzerwald“ war indes schon 115 Jahre zuvor entstanden – 1843. Forstleute hatten ihn der „nördlichen Verlängerung der Vogesen“ gegeben, notiert die Stadt Neustadt in eine Ankündigung zu einer Veranstaltung, die sich diesen beiden Daten widmet: Die Ausstellung „175 Jahre Pfälzerwald – 60 Jahre Naturpark“ wird am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr im Stadtmuseum Villa Böhm (Maximilianstraße 25/Villenstraße 16b) in Neustadt eröffnet.

Die Schau will zeigen, welche Bedeutung der Wald für Neustadt hat und wie die Natur und die Menschen den Wald prägen, ihn nutzen – und ihn auch benötigen. Im Stadtmuseum können die Besucher bis zum 14. Oktober selbst entdecken, wie der Spagat aus Erholungsnutzung, Naturschutz und Forstwirtschaft bewerkstelligt wird.

Deutschlands größtes zusammenhängendes Waldgebiet ist zudem seit 1992 Biosphärenreservat und von der Unesco anerkannt – Neustadt liegt am Rand des Pfälzerwaldes und trägt mit seinen großen Waldflächen als größter kommunaler Waldbesitzer einen Teil dazu bei, teilt die Pressestelle der Stadt weiter mit. Der Naturpark Pfälzerwald war zur Zeit seiner Gründung einer der ersten Naturparks in Deutschland und gehört heute mit einer Größe von 179 000 Hektar mit zu den größten im Bundesgebiet, informiert das Biosphärenreservat Pfälzerwald auf seiner Internetseite. Primäres Ziel des Naturparks sei es gewesen, „für die Bevölkerung der umliegenden Ballungsräume eine großräumige, weitgehend unberührte und naturnahe Landschaft als Ort der Erholung und Begegnung mit der Natur zu erhalten und erschließen.“ Wegen seines besonderen Vorbild- und Modellcharakters wurde das Gebiet demnach 1992 als zwölftes deutsches Biosphärenreservat von der Unesco anerkannt und in das weltweite Netz der Biosphärenreservate aufgenommen: „Damit ist der Pfälzerwald ein wichtiger Mosaikstein für die globale Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde.“