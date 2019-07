Viele Stellen sind noch offen

Mannheim.Bald beginnt das neue Ausbildungsjahr. Wer noch keine Stelle hat, aber interessiert ist, kann die „Last-Minute-Ausbildungstage“ 2019 besuchen. Sie gehen am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. Juli, jeweils von 13 bis 16 Uhr, über die Bühne. Veranstaltungsort ist das Berufsinformationszentrum (BiZ), in M3a. Am 9. Juli sind die Ausbildungsexperten der Handwerkskammer vor Ort, am Folgetag die der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Über Telefon erreichbar

An beiden Veranstaltungstagen ist zudem eine Telefonnummer freigeschaltet, über die kleinere Fragen rund um das Thema Ausbildung geklärt werden können. Die Nummer lautet 0621/165 444. Alle noch offenen Stellen sind zudem abrufbar über die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, die IHK Lehrstellen Börse und die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Die Chancen stehen gut: Im vergangenen Jahr konnten zahlreiche Ausbildungsstellen mangels Bewerber nicht besetzt werden. Derzeit sind mindestens noch 1000 Ausbildungsplätze offen. „Unentschlossene, bisher nicht-erfolgreiche Bewerber, aber junge Menschen, die ihre bisherige Entscheidung kritisch hinterfragen oder sogar verändern wollen, sollen mit den Last-Minute-Ausbildungstagen gezielt angesprochen werden“, schreibt die Stadt Mannheim in einer Mitteilung. tge

