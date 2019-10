Mannheim.Der Rundgang „Vielfältige Neckarstadt“ führt am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr durch den charmanten Stadtteil Neckarstadt. Seit seinen Anfängen als „Bürgergärten“ hat der grüne Stadtteil, direkt am Fluss gelegen, einen unverwechselbaren Charme entwickelt. Die vielen originalen Fassaden der Häuser und die Straßen und Gässchen mit Kopfsteinpflaster erzeugen ein besonderes Flair. Das Viertel ist gespickt mit kleinen Ladengeschäften und wird belebt durch seine vielseitige Gastronomie. Beim zweistündigen Rundgang entlang des Alten Meßplatzes, dem im Zentrum gelegenen Herzen des Viertels, begrüßen zwei kulturelle Traditionshäuser Besucher hinter schöner Fassade. Die Alte Feuerwache und das Capitol lassen den Puls der Neckarstadt durch Konzerte, Lesungen und Festivals ein wenig schneller schlagen. Die Führung bietet einen Einblick in die Geschichte des Viertels und kostet 8 Euro, Kinder 6 Euro. Treffpunkt: Alter Meßplatz, Brunnenanlage. Voranmeldung wird empfohlen. Anmeldung und Infos: 0621/ 293 8700. lia

