Vielfältiger Klangstau am Stausee

Anzeige

Marbach.Noch um die 70 Tage müssen sich Festival-Fans gedulden, dann geht es am Marbach-Stausee im Odenwald beim Sound Of The Forest wieder rund. Auch wenn der genaue Spielplan erst kurz vor dem Wochenende steht – das Spektakel steigt vom 2. bis 5. August –, stehen die Bands und Solokünstler, die zu hören sein werden, doch schon fest. Der musikalische Querschnitt ist wieder riesig. Mit dabei ist diesmal auch Hip-Hop-Freigeist Astronautalis, der im vergangenen Jahr seinen Auftritt hatte absagen müssen.

Mit Joris und Wallis Bird

Aus dem britischen Nottingham kommen Amber Run in den Wald, Singer/Songwriterin Avec reist aus Österreich an. Von Bobby Alu bringt Meer- und Karibik-Feeling an den Stausee, aus Hamburg kommt die Band Brett mit ihrem Deutschrock. Gypsy Swing und Bossa Nova, Wiener Lied und Folk machen Buntspecht (Wien), Cassia stehen für „Calypso-Flavoured Afro-Rock“ (England). Außerdem dabei: Dr. Woggle, Ekaruz, Fee, Haux, Impala Ray, Deutschpop-Senkrechtstarter Joris, Kalipo, Kat Frankie, Leoniden, Listener, Lutz Rode, Matija, Onk Lou, Sean Koch, Sion Hill, Skip & Die, Stixonspeed, The Green Apple Sea, Vök, Von Wegen Lisbeth und Wallis Bird. Damit spricht das Programm des zehnten Stausee-Festivals wirklich jeden Musikgeschmack an. sdo