Vielfältiges, buntes Programm

Am Samstag, 4. Mai, findet von 17 bis 23 Uhr in der Festhalle Baumhain und im VIP-Zelt Nachtkonsum statt. Die Veranstaltung gilt als Mannheims größter Event-Nachtflohmarkt: drinnen, wetterunabhängig, kuschelig und mit Livemusik. Einlass ist bis 22 Uhr.

Jeden Dienstagnachmittag, von 14 bis 16 Uhr, treffen sich Luisenparkfans, Gartenbegeisterte, Natur-Interessierte, Blumenliebhaber und alle mit und ohne eigenen Garten, die Lust aufs Gärtnern haben, um gemeinsam den grünen Daumen zu trainieren. Das Ganze geschieht unter fachkundiger Anleitung von Gärtnern aus dem Luisenpark, schließlich sitzen die direkt an der gärtnerischen Quelle. Daneben gibt es Informationen aus erster Hand rund um Pflege und Anbau von bestimmten Pflanzen. Fragen aus dem eigenen Garten werden ebenfalls beantwortet. Wer Lust hat mitzumachen, darf einfach vorbeikommen. Am 7. Mai geht es in den Heilpflanzengarten zur Gartenarbeit im Frühling, am 14. Mai werden am Haupteingang Arbeiten in den Wechselflorbeeten erledigt, am 21. Mai stehen Pflegearbeiten im Wintergarten neben den Seerosenbecken an und am 28. Mai geht es auf dem Heinrich-Vetter-Weg um Kunst inmitten der Natur.

Am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr wird auf der Seebühne der Heinrich-Vetter Award an Mannheimer Kitas und Kigas verliehen. Anschließend wird für Kinder ab drei Jahren „Der Grüffelo“ aufgeführt: Die Maus braucht einen Freund. Möglichst groß, möglichst furchteinflößend sollte er sein. Mit funkelnden Augen, riesigen Zähnen und einer giftig-grünen Warze auf der Nase. Und wenn es den nicht gibt, dann muss man ihn eben erfinden: den Grüffelo. Das weltberühmte Kinderbuch wird live auf der Seebühne im Luisenpark gespielt für alle, die mal so richtig mutig sein wollen.

Am Sonntag, 5 Mai, von 13.30 bis 15 Uhr gibt es für Kinder ab fünf Jahren Pony-Schnupperkurse. In diesen Kursen werden Tierbedürfnisse erspürt und der natürliche, achtsame Umgang mit den Ponys erlernt. Die Kinder lernen, wie man mit Ponys einfühlsam aber dennoch konsequent umgeht. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 0621/41 00 50.

Am Freitag, 10. Mai, um 16 Uhr steht eine Führung im Heilpflanzengarten an. Information, Treffpunkt und Anmeldung bei der Grünen Schu Telefon 0621/ 4 10 05 54. has

