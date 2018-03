Vielfalt aus der Region

Anzeige

An beiden Nachmittagen gibt es im halbstündigen Wechsel ein umfangreiches Begleitprogramm in Gestalt von Lesungen und Buchpräsentationen. Insgesamt werden über 30 verschiedene Lesungen angeboten. Diese finden nicht nur im Bürgerhaus statt, sondern auch auf der „MS Germania“, ein von der Weißen Flotte Heidelberg gesponsertes „Leseschiff“, das unweit am Neckarufer vor Anker geht.

Die Messe ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist für das Publikum frei. Am 4. März ist überdies verkaufsoffener Sonntag in Neckarsteinach. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018