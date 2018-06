Vielfalt für Klein und Groß

Anzeige

Heidelberg.Mit einem vielfältigen Programm begrüßt die Stadt Heidelberg die Teilnehmer des Aktionstags Lebendiger Neckar. So bieten am nördlichen Neckarufer mehr als 100 gemeinnützige Vereine, Organisationen, Gruppen, Institutionen, Schulen, Verbände und sozial-ökologische Initiativen eine Fülle von Attraktionen. Sie reichen vom Kinderflohmarkt bis zur Künstlermeile, von Livemusik bis zu Sportvorführungen und dem traditionellen Badeenten-Wettrennen.

Die Besucher haben zudem zahlreiche Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden – etwa bei Kanufahrten oder Mitmachaktionen zum Thema „Wald und Natur“. Die kleinen Gäste können sich beispielsweise am Kinderspielplatz an der DLRG-Station bei Bastel-angeboten, Mal- und Gewinnaktionen sowie in einer Hüpfburg austoben. Das nördliche Neckarufer ist an diesem Tag für den motorisierten Verkehr gesperrt, somit können die Besucher entspannt entlang des Neckars vom Schwabenheimer Hof bis nach Ziegelhausen die vielen Angebote des Aktionstages genießen.

Programmauszug In Eberbach sorgen unter anderem die Reservisten am Neckarlauer für Speisen, Getränke und Unterhaltung. Mit Unterstützung durch DLRG und THW werden Schlauchboot-rennen veranstaltet.

An der Schleuse Schwabenheim erwartet ein Tag der offnen Tür die Besucher. Unter anderem gibt es kostenfreie Schiffsrundfahrten.

An der Fähre in Neckarhausen bietet der Radsportverein Edingen-Neckarhausen eine „Service- & Verpflegungsstation". Um 11 Uhr startet „Open Fähr: Rock & Pop an und auf der Fähre".

In Hirschhorn werden Fahrten mit dem Hochwasser-Einsatzboot des DLRG und „Schnupperpaddeln" angeboten.

In Ilvesheim lädt unter anderem die „alla-hopp!-Anlage" zum Entdecken und Genießen ein.

Auf der Ladenburger Neckarwiese laden Vereine mit besonderen Angeboten zum Verweilen und bieten kulinarische Stärkung.

Auf dem Marktplatz in Neckargemünd findet das 7. orientalische Fest statt.

In Neckarsteinach wird der Tag der Feuerwehr mit Spiel und Spaß am großen Neckarlauer an der Schiffsanlegestelle ausgerichtet. (mav)

Am selben Tag führt die Freiwillige Feuerwehr Ziegelhausen (Kleingemünder Straße 18) ihren vorerst letzten Tag der offenen Tür durch, bevor die Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus beginnen. Um 11 Uhr startet das Programm für die ganze Familie mit einem Weißwurst-Essen. Als Höhepunkt findet um 14 Uhr eine Modenschau der besonderen Art statt. mav