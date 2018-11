Vielseitige Tierkunde im Luisenpark

Mannheim.Der Luisenpark bietet wieder zahlreiche Kinderattraktionen an. Am Sonntag, 18. November findet um 15 Uhr eine kleine Wüstenexpedition zu erstaunlichen Tieren und wehrhaften Gewächsen in der „Grünen Schule“ im Luisenpark statt. Es geht dabei insbesondere darum, welche Tricks Tiere und Pflanzen entwickelt haben, um der Trockenheit zu trotzen. Der Eintritt beträgt zuzüglich des Parkeintritts für Erwachse drei Euro, für Kinder zwei Euro. Die Familienführung dauert ca. eine Stunde. Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0621/410-0554.

Außerdem wird von 13.30 bis 15 Uhr auf dem Bauernhof im Luisenpark der Kinderkurs „Pony-ABC“ veranstaltet. Dies ist durch eine Spende von Peter Hofmann, dem Vorsitzenden des Reitervereins Mannheim, möglich. Denn inzwischen leben zwei neue Mini-Shetland-Ponys im Luisenpark. Die Rasse zeichnet sich insbesondere durch ihre Kraft, ihre Intelligenz und ihre Langlebigkeit aus.

Die Veranstaltung „Pony-ABC“ richtet sich vor allem an Kinder, die im städtischen Umfeld aufwachsen und denen die Möglichkeit der Tierbegegnung gegeben werden soll. In den zukünftig aufeinander aufbauenden Kursen wird Wissen über Pflege und Haltung vermittelt und wie man liebevoll und dennoch konsequent mit den Tieren umgeht. Die Kosten betragen 15 Euro, eine Anmeldung bei Yvonne Maier ist entweder unter Tel. 0621/410 05 0 oder per E-Mail an tierhaltung@stadtpark-mannheim.de erforderlich. pam

