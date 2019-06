Vielseitiger Festivalspaß am Nürburgring

Nürburg.Wer den Namen „Rock am Ring hört, denkt wohl zunächst an ein reines Rockfestival. Doch auch 2019 zeigt sich das Event von 7. bis 9. Juni wieder vielseitig und holt Künstler aus verschiedenen Genres auf die Bühne. Zwar dominieren dabei die härteren Acts, aber mit Gästen wie Casper & Materia oder Die Antwoord werden auch andere Geschmäcker bedient. Die klassische Zielgruppe des Festivals kommt dennoch nicht zu kurz. Am Freitag ist mit Tool bereits am ersten Tag, eine echte Größe aus dem Progressive-Metal-Bereich zu Gast. Außerdem werden unter anderem The Smashing Pumpkins für Stimmung sorgen. Der Samstag hält gleich zwei Highlights für die Besucher bereit: Während mit den Ärzten eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt auftritt, werden zeitgleich Slayer spielen, die als Pioniere des Thrash–Metal gelten. Am Sonntag können sich die Fans dann auf Slipknot freuen. Auf rock-am-ring.com gibt es noch Karten für das gesamte Wochende für 189 Euro und Tageskarten für 95 Euro. nowu (Bild: Rock am Ring)

