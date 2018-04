Virtuelle Realität statt 3D?

Anzeige

Mannheim.Werden in Zukunft Rundumsichtbrillen anstelle von 3D-Brillen am Kino-Eingang verteilt? Der Kölner Regisseur Klaus Wache widmet sich am Mittwoch, 11. April, der Entwicklung von virtueller Realität (VR) bei Kinofilmen.

VR bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Zuschauer über eine Brille eine computergeschaffene Welt wahrnehmen und mit dieser interagieren können. Dank dieser Entwicklung können Filme zu einer individuellen Erfahrung werden, bei denen sich der Zuschauer in seiner Umgebung umsehen und so Details entdecken kann, die bei herkömmlichen Filmen oftmals übersehen werden, so Wache. Vielleicht wird es dem Zuschauer sogar möglich sein, den Handlungsstrang selbst zu beeinflussen, ähnlich wie bei einem Computerspiel.

Das würde die Arbeit von Regisseuren verändern. Denn wie erzählt man eine gute Geschichte, wenn der Betrachter nicht mehr dem Erzählstrang folgt? Das versucht Wache, der nicht nur Regisseur, sondern auch Spezialist für virtuelles Design und 3D-Animation ist, zu beantworten.