Virtuos in vielen Genres

Schwetzingen.Nur zwei Konzerte gibt der Grammy-Preisträger und mehrmalige Jazzgitarrist des Jahres John McLaughlin auf seiner aktuellen Deutschlandtour. Eines davon am Dienstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr, in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen. Es gibt noch Restkarten.

Nicht umsonst heißt McLaughlins Band The 4th Dimension. Denn wenn der Saitenvirtuose in die Bünde seiner Gitarre greift, wird Musik spürbar. Ob Bluesrock, Jazz, Flamenco oder indische Klänge, der 77-Jährige ist in vielen Genres zu Hause.

Begleitet wird er von Gary Husband (Keyboard, Schlagzeug), Etienne Mbappe (Bass) und Ranjit Barot (Schlagzeug) – international gefragte Instrumentalisten, die schon mit Größen wie Jeff Beck, Ray Charles und Gary Moore auf der Bühne standen. Einlass ist ab 19.30 Uhr; das Konzert ist teilbestuhlt, ein Anspruch auch einen Sitzplatz besteht nicht. sdo

